全港90中心 寬鬆派防疫包

政府上周六起向全港市民派發三百五十萬份防疫服務包，料七日內完成派發工作。特首林鄭月娥說，當局由周四起在全港設九十個中心，有需要的市民可前往領取更多防疫包，當局寬鬆處理，不會特意審查是否多取。林鄭指，若市民居住「三無大廈」，當局會派人上門派發；如家庭有四至五人，則可多獲派發一個防疫包；她強調，當局會寬鬆派發防疫包，不會特意審查。周四當局更會在全港設立九十個中心，讓有需要的市民領取，強調希望本月八至十日進行全民快速檢測時，市民有充足的檢測套裝。