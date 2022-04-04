李家超將參選特首 林鄭：適時公佈意願

林鄭月娥

行政長官選舉提名期在昨日開始，香港領導人的爭霸戰正式上演。《星島日報》獨家披露，政務司司長李家超極有可能參選行政長官，而全國政協副主席梁振英則會出任選委會的總召集人。昨天行政長官林鄭月娥再被問到她會否競逐連任時說，會在適當時候公佈其個人的意願。行政長官選舉提名期由昨天開始，至四月十六日截止，投票日於五月八日舉行。據《星島日報》獲得的消息，李家超與財政司司長陳茂波兩人之中，將有一人參選，而出選者極可能是李家超。除李家超外，或還有另一人會參選。梁振英料任選委會總召集人至於被視為行政長官熱門人選之一的梁振英，極可能會出任選委會總召集人。根據完善選舉制度，選委會設有總召集人一職，由國家領導人出任。消息人士指，只有政協副主席董建華和梁振英有資格出任這一職位。但董建華身體不佳，因此，只能由梁振英出任。林鄭近期多次被問及會否競逐連任，她都回應指目前其唯一工作是抗疫。昨早出席記者會時，她再被問及是否角逐連任時，說法較以往略有不同：「喺適當時候，我會公佈我個人嘅意向，但呢刻並唔係適當嘅時候，請大家再等等。」對於行政長官選舉候選人舉行選舉活動時可獲豁免，不用遵守「限聚令」及「跨家庭聚會禁令」，林鄭回應指，參選人需接觸選委會選委獲取提名，亦要面向公眾舉行競選活動，涉重大公眾利益，因此必須得到豁免。此外，梁振英在社交網站表示，香港要走在形勢前面，馬上策劃和啟動「疫後重建」，如政府馬上增加安老院及醫院的空間及人手；開發生態價值低的郊野公園邊陲地帶等。迄今有六人表態參選，包括商人冼國林、保安員賴紅梅、民建聯前成員胡世全、從事電腦行業多年的蕭德良、「珍惜群組」召集人李璧而，以及沒提供資料的李稚嘉。中環愛丁堡廣場三號展城館會接收特首選舉的提名表格，當局準備就緒，館外架起鐵馬，並貼出選舉海報。