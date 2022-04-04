李家超將參選特首 林鄭：適時公佈意願

行政長官選舉提名期由昨天開始，至四月十六日截止，投票日於五月八日舉行。據《星島日報》獲得的消息，李家超與財政司司長陳茂波兩人之中，將有一人參選，而出選者極可能是李家超。除李家超外，或還有另一人會參選。
梁振英料任選委會總召集人
至於被視為行政長官熱門人選之一的梁振英，極可能會出任選委會總召集人。根據完善選舉制度，選委會設有總召集人一職，由國家領導人出任。消息人士指，只有政協副主席董建華和梁振英有資格出任這一職位。但董建華身體不佳，因此，只能由梁振英出任。
林鄭近期多次被問及會否競逐連任，她都回應指目前其唯一工作是抗疫。昨早出席記者會時，她再被問及是否角逐連任時，說法較以往略有不同：「喺適當時候，我會公佈我個人嘅意向，但呢刻並唔係適當嘅時候，請大家再等等。」對於行政長官選舉候選人舉行選舉活動時可獲豁免，不用遵守「限聚令」及「跨家庭聚會禁令」，林鄭回應指，參選人需接觸選委會選委獲取提名，亦要面向公眾舉行競選活動，涉重大公眾利益，因此必須得到豁免。
此外，梁振英在社交網站表示，香港要走在形勢前面，馬上策劃和啟動「疫後重建」，如政府馬上增加安老院及醫院的空間及人手；開發生態價值低的郊野公園邊陲地帶等。
迄今有六人表態參選，包括商人冼國林、保安員賴紅梅、民建聯前成員胡世全、從事電腦行業多年的蕭德良、「珍惜群組」召集人李璧而，以及沒提供資料的李稚嘉。中環愛丁堡廣場三號展城館會接收特首選舉的提名表格，當局準備就緒，館外架起鐵馬，並貼出選舉海報。