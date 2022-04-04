內地增1.3萬人染疫 上海佔63%

內地疫情持續擴大，前日新增逾一萬三千宗本土感染個案，是兩年來首次單日破萬宗，重災區上海新增逾八千案例，該市昨天全市進行一次抗原檢測，今日全市進行核酸檢測。內地新增一萬三千一百四十六宗本土感染個案，當中逾一萬一千屬無症狀感染病例，上海疫情最嚴重，佔超過八千二百宗病例，約佔六成三。當局決定全市今日進行核酸檢測，採樣原則上以小區為單位，參照每二千至三千人設置一個採樣點，通過分批次、分樓幢、分時段的方式，以減少市民在短時間內聚集。孫春蘭：動態清零不動搖副總理孫春蘭周六由吉林轉抵上海，視察防疫工作。她指，要盡快提升核酸檢測能力、開展全員核酸篩查，亦要加強社區管控；又強調動態清零總方針不能動搖，行動要迅速有力。