紓困措施協助業界 眾志成城攜手抗疫

因應疫情發展，食環署向受收緊社交距離措施影響的行業提供即時紓困援助，透過多輪「防疫抗疫基金」資助多個行業，包括餐飲業、食物業、持牌小販、公眾街市熟食攤檔、卡拉OK場所、酒吧、洗碗業、美食廣場、商營浴室、公眾娛樂場所、夜總會等。食環署已於今年二月推出第六輪資助計劃，預計惠及約20,000間餐飲處所。六輪資助計劃至今累計批出約165億元，致力支援業界抗疫，保障公眾健康。餐飲業界配合推「疫苗通行證」 空氣淨化設備減低病毒傳播一直以來，接種疫苗是本港防疫抗疫策略的重要一環，政府於2月24日落實「疫苗通行證」規定，呼餐飲業界嚴格遵從相關規定及指引。餐飲業負責人須在處所的每一個入口展示指明告示及安排員工查閱所有進入處所人士的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並使用政府開發的「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄進入處所人士的針卡或豁免證明書二維碼，以保障餐飲處所員工及顧客的健康。食環署一直致力監管食肆環境衞生，疫情期間加派人手巡查和執法，確保餐飲處所嚴格遵從各項防疫規例及限制。為減低病毒傳播的風險，政府去年三月根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所須遵守換氣量或空氣淨化設備的規定。為順利落實該規定而設立的工作小組，曾到食肆實地視察換氣量及通風設備的實施情況，並因應最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。食環署亦積極協助餐飲處所按工作小組發出的指引提升設備，餐飲處所負責人須在處所開放營業期間時刻開啟並妥善運作其通風系統。鼓勵街巿檔戶和販商採用非接觸支付交易除了推動餐飲業界配合防疫措施外，食環署亦積極向公眾街市和小販攤檔推廣非接觸式支付系統，並透過「防疫抗疫基金」推出兩輪「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，涵蓋街市租戶及持牌小販。署方為鼓勵街市租戶及小販轉用非接觸支付，進行一系列宣傳教育工作，包括到訪轄下公眾街市及小販排檔區等，與販商交流意見，鼓勵他們多利用非接觸式支付系統以減低傳播病毒的風險。有販商表示非接觸支付交易方便衞生，安裝及使用過程暢順，大受顧客歡迎，亦顯著提升經營效率。食環署已在轄下街市各樓層張貼標示有關攤檔檔號及位置的平面圖，便利市民識別已安裝非接觸式付款裝置的攤檔，並呼市民多加使用新的支付方式。與各業界同心抗疫 提供適切支援近月疫情反覆，食環署一方面加快審批各項資助計劃的申請，為業界提供即時紓困援助，協助各行各業渡過逆境；另一方面亦積極支援業界配合政府政策加快接種疫苗及改變營業模式，靈活調配人手，做好前線防疫抗疫工作，例如為餐飲、街市、小販、凍房及屠房等業界人士舉辦疫苗接種活動，安排流動採樣站以便特定群組從業員定期接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並向他們派發快速抗原測試包。