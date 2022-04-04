基層領速凍餐兩月急增五成 兩餐令人愁團體疫下送暖

■「惜食堂」人員把各種蔬菜清洗後，再派發給有需要人士。

新冠疫情肆虐逾兩年，不少基層市民缺乏抗疫物資，同時手停口停，連兩餐溫飽亦成問題。有慈善團體向基層提供可翻熱的凍餐，登記索取人數於第五波疫情爆發後急升五成。亦有團體透露，近日求助個案上升超過一倍。為免基層市民冒染疫風險排隊領取食物，團體每一次派送七天食物，或派人送給行動不便的長者，疫中送暖。「惜食堂」行動策劃及傳訊經理王順華（Phyllis）接受本報訪問時說，第五波疫情爆發後，他們在多區派發食物的工作，困難重重，「部份同事染疫或是密切接觸者，須居家隔離而不能上班，人手十分緊張。 」為了抗疫，服務形式也轉變，以往每周五天在各區社區中心派發熱飯餐的服務已暫停，「改為在中心樓下派發足夠一星期份量的速凍餐，以及有乾貨、蔬菜和水果的食物包，每星期派一次。」另外，他們設外展隊，為行動不便的長者，以往每周送遞五天食物，現在改為一星期上門一次，「職員每天會致電長者，了解他們的實際需要。」鼓勵市民使用自助提取機服務Phyllis說，疫情下鼓勵合資格領取食物的市民，使用自助提取機服務，「全港各區有二十五部自助提取機，會提供速凍飯盒和湯水，受助者到自動食物提取機領取，加熱後便可進食。」她透露，自助提取機的登記人數由一月時的四千人，上升到三月的六千人，兩個月升幅達五成，反映不少基層溫飽也成問題。同樣提供食物援助的「樂餉社」，以往主要向基層市民提供白米、罐頭和冷凍食品。自疫情發生以來，他們因應實況，跟其他企業合作，向低收入和失業人士，提供熱食飯盒。「樂餉社」發言人李先生說，第五波疫情爆發後，食物援助需求明顯大增，「料至少升一倍，甚至更多。第五波疫情期間，我們提供額外二十萬份餐食，而這個數字估計還會上升。」李說，他們亦要推出新措施應付求助個案上升，「我們更主動去與不同企業合作，推出不同的食物募捐及籌款活動，以應對突如其來的食物需要。另外，我們亦要重新調配資金，以便能夠運用更多資源購買更多的食物。」