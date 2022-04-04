喜獲「及時雨」慳開支 劏房戶：不再擔心無飯開

食物援助的確對貧困人士幫助很大。一家四口住在深水埗劏房的黃太，兩名兒子分別兩歲和八歲，任職裝修散工的丈夫，月入大約一萬元，「交完四千多元房租，生活就要很慳。」但丈夫自從二月染疫後，就沒有再開工，沒有收入，「唯有問親友借錢生活，已欠人兩萬多元。」黃太表示，現在真的開飯也有問題，為了慳錢，夫婦二人每天只吃兩餐，「大人吃少餐沒所謂，但小朋友要發育，不能捱肚餓。」其後在社工幫助下，黃太向食物援助團體求助，「已完成登記，過幾天可以去拿取食物，有米、麵包、罐頭和凍肉，對我們很有用。」她指出，現在物價騰貴，就算怎樣死慳死抵，一家人每月伙食費至少也要三千多元，「現在起碼慳了很多食物開支，也不用擔心無飯開。」