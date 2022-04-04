﻿低息貸款呃15人涉41萬﻿﻿ 中四生串謀詐騙被捕﻿

■警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕十六歲中四生。

十六歲中四生年紀輕輕卻誤入歧途成為「老千」，假扮律師行職員約見受害人處理低息貸款申請，警方以涉嫌「串謀詐騙」作出拘捕，當中有十五人上當，共損失逾四十萬元。警方經調查後鎖定目標，上周五展開行動，趁騙徒假扮律師行職員，在旺角區會見受害人時上前拘捕，並檢獲一份疑為假貸款協議書的文件。據了解，被捕男子十六歲，報稱中四學生，涉嫌「串謀詐騙」罪，今日在沙田裁判法院提訊。假扮律師行職員警方新界南總區重案組高級督察周文軒昨指，留意到本年一月至四月期間，本港發生多宗低息騙案，其中十五宗以同類手法犯案。周指示，騙徒會假扮成銀行職員，以電話傳銷的方式聯絡受害人，聲稱有低息貸款可予申請，以向他們發出假的銀行職員卡片，以增加說服力。當受害人表示有興趣時，騙徒要求受害人提供入息及住址證明，訛稱將申請交予律師樓跟進，並指示對方預繳部份還款作保證金，惟有人以現金及轉帳方式一萬至五萬不等的金額予騙徒後，卻未能收到貸款，最後對方亦失去聯絡，十五人不幸「上當」，年齡介乎二十三至六十八歲，涉及的保證金款項約四十一萬元。行動中，人員檢獲懷疑偽造的銀行文件、兩部手提電話及一些電話卡；案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。