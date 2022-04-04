有店舖推出「紙紥防疫包」，有紙紥的口罩、搓手液、體溫計等，有市民認為今年祭品價格稍為上升。有紙紥舖指不少市民在疫情下推遲拜山，影響生意；又指運輸成本上升，因此需要加價。
市民憂違限聚令 掃墓人流較往疏落
有店舖推出「紙紥防疫包」，有紙紥的口罩、搓手液、體溫計等，有市民認為今年祭品價格稍為上升。有紙紥舖指不少市民在疫情下推遲拜山，影響生意；又指運輸成本上升，因此需要加價。
紛推優惠獎賞吸客 消費券周四到手 商場搶食300億金蛋
全城期待的第二輪電子消費券將於本周四發放首期五千元，各大商場摩拳擦掌，爭奪總值逾三百億元的消費額。MegaBox、沙田新城市廣場等紛紛出招，加碼推優惠、消費回贈等等，搶吸消費券「頭啖湯」。全港合資格成...
2022-04-04
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東航空難一黑盒送美國分析
內地當局正積極就東航空難展開調查工作。消息透露，失事飛機其中一個黑盒已送往美國分析，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出的七人工作小組亦已抵達中國參與事故調查。東航空難的現場搜救工作完結，當局成功尋...
2022-04-04
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疑遭俄軍圍捕集體處決 基輔掘出280人亂葬崗
俄羅斯久攻基輔不下，改變戰略，正集中攻打烏東南地區。隨着基輔一帶獲解放，烏克蘭當局掘出一個埋有二百八十人的亂葬崗，又涉殺害婦孺，斥責俄軍犯下不少戰爭罪行。俄國聲稱針對烏克蘭的特別軍事行動，不會向平民發...
2022-04-04
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淺月灣逾千呎花園綠意盎然
大埔淺月灣毗鄰八仙嶺郊野公園，起居環境清靜，擁極高私隱度，為指標洋房屋苑之一。淺月灣1期單號屋，實用面積2006方呎，屬五房三套設計，屋內裝潢清新雅致，擁約1430方呎大花園及天台，可讓住戶栽花種樹，...
2022-04-02
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中方釋善意 擬允美取中概股審計底稿 恒指本周料上試22900
中國近日頻頻就中概股問題釋善意，終在政策着墨，近日中證監發表《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》徵求意見稿，表明加強跨境監管合作，擬容許外國取得中概股的審計底稿。市場認為...
2022-04-04
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柏迪鳴槍保4爭3 新韋拉襲韋拉
阿仙奴防守中場湯馬士柏迪上季加盟卻受傷患困擾，本季逐漸走出陰霾即愈戰愈勇，表現獲領隊阿迪達和名宿基拔圖施華等肯定。今晚英超作客前輩韋拉執教的水晶宮，這名加納國腳有力率兵延續對賽往績優勢，全取三分保四望...
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私人對話遭截圖出售 林作：收錢收到手軟 袁嘉敏嚴斥誠信破產
袁嘉敏（Candy）日前在社交網鬧爆鍾培生父子，引起全城關注。林作在社交網發文「抽水」外，竟趁機「掠水」！前日於社交網上載與Candy的對話「打格」截圖，揚言如想「食花生」就要付款500元，其後自誇「...
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鄭國成（Joe Cheng） - Share for Good愛互送｜「成」中熱話
一家企業是否成功，要看它有沒有敏銳觸覺，並能夠迅速回應市場需要；而它是否對社會有承擔，則要看它有否對社會付出，並持之以恆地履行社會責任承諾。新世界集團一直關注ESG、擁抱「創造共享價值」的理念，在悉心...
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福逸連捷奪短途錦標 羅富全300W升榜首 金鎗六十 20W復現霸氣
昨日舉行二場國際二級賽，焦點當然是跑主席錦標的「金鎗六十」，結果牠重振馬王雄風輕鬆大勝，而呂廄另贏「心之行」配合起孖。至於另一盃賽短途錦標，則由伯廄「福逸」勝出。其餘莫雷拉憑羅廄「識贏」和偉廄「仁仁之...
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