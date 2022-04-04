市民憂違限聚令 掃墓人流較往疏落

臨近周二清明節，有市民昨提早趁周日去掃墓，但在限聚令加上氣溫驟降下，將軍澳、柴灣、鑽石山等墳場人流都較過往疏落。有前去拜祭的市民表示，以前很多人，但近兩年真是水靜鵝飛，亦有市民擔心違反限聚令被票控，指會與其他家人分開掃墓，亦會做好防疫措施。有店舖推出「紙紥防疫包」，有紙紥的口罩、搓手液、體溫計等，有市民認為今年祭品價格稍為上升。有紙紥舖指不少市民在疫情下推遲拜山，影響生意；又指運輸成本上升，因此需要加價。