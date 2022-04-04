食店再被淋紅油 負責人：懷疑追錯數

粉嶺聯和墟一間地舖食肆繼上月初後，昨日再懷疑被淋紅油追債。負責人表明不認識「債仔」，懷疑財務公司追錯數，感到無奈，直言「如果要搞事嘅人，有咩事就直接同我講囉」。職員昨日清晨五時許上班時發現，鐵閘和地上沾有油漬，通知五十二歲的女負責人張小姐報案。她指自己無欠債，懷疑財務公司追錯數。三月三日店舖招牌遭淋紅油後已更換，昨日剛好為上次事發後一個月，由於油污難清理，估計今次損失兩萬至三萬元。她說上月初食肆被淋紅油後，接獲一封財務公司寄來逾十三萬元的催繳通知書，懷疑與事件有關，但她並不認識欠債人。她除呼籲附近泊車人士，提供車CAM片段協助警方調查。