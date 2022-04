我們要懂的 地道英語對答策略

疫情持續多時,不少同事渴望再次到英語國家旅遊,紛紛和自己討論常用社交英語語句。他們一打開話匣子,往往喜歡討論酒場笑話、介紹自己等語境。其實,筆者認為不少港人容易忽略的,反而是在日常生活容易損害人際關係的英語對答。首先,很多港人習慣只以‘Okay’或‘Yes’一字回應提問或邀請,這些回應有機會給人敷衍的感覺。接受提議或邀請時不妨說‘Sounds great.’、‘Good idea.’或‘Why not?’。認同他人的行動時可以說‘Yes, please.’。答應幫忙時可說‘My pleasure.’或‘No problem.’。這些用語若只以‘Okay’一字取代,而雙方不太相熟時,那就容易帶有不情願的意思。另外,拒絕或表示不認同對方時更要小心回應。直接說‘No.’或‘I don’t think so.’常被視為過於直接,容易令場面尷尬。倘若必須讓對方知道自己不認同或需要拒絕對方的話,則不妨採用 2010 年筆者在學術文章引用許多美國人採用的「四個語言策略」:先表示感謝或已聽取對方的意見(如:‘I see your point.’、‘Thank you for your invitation.’),然後簡短致歉(如:‘I’m sorry.’),並提出具體、客觀的反對或拒絕原因(如:‘My interview is taking place tomorrow morning.’)。最後,可考慮說‘Would you consider…?’或‘How/ What about…?’提出其他可能性,給予具體建議或補救方法。拒絕或表示不認同他人時可使用的語句不能盡錄,讀者不妨多觀察英語為母語者的說法。如真的不想表達異見,最理想的社交禮儀也許就是在字面上表示認同。此時,用我們小學時代學到的‘I agree with you.’也許稍嫌諂媚。我們可以說‘It may sound feasible/ possible/ sensible/ workable.’或‘That could be the case.’等。掌握當地人常用的對答用語後,只需花點時間熟習問候道別、自我介紹等不同情景下常用的語句和詞彙,理應能愉快遊歷英美澳加等地。