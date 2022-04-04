經歷確診退賽 伍家朗：內心更強大

香港羽毛球「一哥」伍家朗（見圖），上月底因確診新冠肺炎而退出瑞士公開賽，惟日前返港在機場的檢測再次呈陽性，故要在酒店隔離。他指過去兩個月經歷膝傷、新冠、隔離等各種挫折，但形容「有經歷嘅人往往內心係會更加強大」。伍家朗昨天在社交平台稱，從瑞士上機回港前已連續兩日快速檢測呈陰性，惟核酸檢測報告仍然呈陽性，擔心歸港無期，幸好上機當日距離起飛時間只有兩個多小時，收到陰性報告。他本以為「返到香港應該一天都光晒啦」，但在香港機場的檢測再次呈陽性，最終要到亞博館旁邊的酒店休息隔離。他感慨雖然今次的過程辛苦，但始終去到終點，「不能殺死你的，能使你變得更強大，有經歷嘅人往往內心係會更加強大」。