抗疫聯盟：染疫長者服「金花」奏效

香港中西醫結合抗疫聯盟於一間安老院舍進行數據搜集，發現染疫長者服用「金花清感顆粒」後，病徵得到改善，均沒有出現重症。聯盟發起人、立法會議員林順潮希望港府更好把中西醫藥結合，治療年長患者。該院舍三月獲贈「金花清感顆粒」，之後安排七十五名院友服用，其中有六十九人其後確診，並無出現重症或死亡個案。三周後患者再進行核酸測試，四分三人已經康復，另外四分一人亦只有低病毒量。當時安老院有三名院友未有服食中成藥，結果三人都重症入院，其中兩人死亡。聯盟指研究會進一步增加取樣量、加入抽血、病毒量等指標。香港中醫藥發展開拓新道路。