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袁國勇示範快測棒撩鼻採樣

2022-04-04 列印
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衞生防護中心指，快速測試不是一開始就伸入鼻腔採樣，更邀請政府專家顧問袁國勇示範。如使用鼻腔拭子，市民最好在早上起牀後採樣，採樣前先撩鼻，把鼻後方的分泌物撩到前面鼻腔，然後把測試棒分別沿着兩側鼻腔內壁打圈至少十次。

如使用喉嚨拭子，測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，並需放入一大半。衞生防護中心指，正確進行快速測試對於獲取準確結果非常重要。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民，星期五至日配合全民快速檢測，讓當局掌握情況。

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