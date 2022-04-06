第五波逾八千人病歿 林鄭代表港府 向死者致哀

■林鄭早前在記者會上穿黑色套裝，向死者家屬致深切慰問。

第五波疫情放緩一段時間後，昨天稍為回升，新增三千二百五十四宗確診個案，較前天多約一百宗，同時再多八十七名患者離世，累計八千一百多人染疫亡。昨天是清明節，特首林鄭月娥代表特區政府向新冠死者致哀，並向其家屬和親友致以最深切慰問。六大宗教團體亦舉行「悼亡慰生儀禮」。新增三千多宗確診個案中，經核酸檢測確診及自行呈報的快速檢測陽性個案各佔約一千六百宗，再多八十七名患者離世，令第五波疫情爆發以來，死亡人數增至八千一百三十六人，病死率上升至百分之零點七。指疫情「急且猛」 超政府能力特區政府應對第五波疫情不力，備受各界批評，特首林鄭曾在三月十二日向每一位喪失親人的人士，致以深切慰問，其後在三月二十七日身穿黑色套裝在抗疫記者會上再向死者家屬致以深切慰問。林鄭昨天說，面對傳播力極強的Omicron變異病毒株，第五波疫情來得既急且猛，在二月初農曆新年後更急速惡化，遠超特區政府在「抗疫鏈」中各個環節的能力，數千名院舍員工和數萬名院舍院友先後染疫，至今累計逾八千人離世，當中逾九成為六十五歲或以上的長者，令人傷痛。她指，今年剛過了三個月，香港經歷了新冠疫情自二○年初在全球爆發以來最嚴峻的局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛，她代表特區政府向新冠死者致哀，並向其家屬和親友致以最深切慰問。六宗教團體製「悼亡」影片此外，立法會議員管浩鳴發起「香港社福界聯合抗疫大行動」，由六個宗教包括佛教、天主教、孔教、伊斯蘭教、基督教和道教，製作「悼亡慰生儀禮」影片，於昨天播出。香港道教聯合會主席梁德華道長說，六個宗教共同呼籲大家齊心抗疫，亦呼籲市民勇敢面對醫療，配合醫療政策，使到香港早日恢復正常秩序，疫情早日消除。佛教聯合會會長寬運法師指，疫情中不少人失去至親，願亡者離苦得樂，往生極樂世界。另外，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診個案雖然持續向下，但近期仍徘徊在三千宗，顯示社區仍有大量傳播鏈，提醒市民切勿以為疫情已受控制。他再次呼籲市民周五起一連三日做快速檢測，他坦言目前難以估計從中發現的確診人數，因此很視乎市民參與程度，希望能發現愈多愈好，以切斷社區傳播鏈。