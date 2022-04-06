輸入個案回升 兩航線熔斷

■工作人員為入境旅客消毒行李。

港府放寬九個國家航班的禁飛令後，輸入個案呈上升趨勢。昨天三千多宗新確診個案中，十六宗為輸入個案，其中十四宗在機場檢測發現，包括五宗來自英國、三宗泰國，其餘分別從土耳其、荷蘭、卡塔爾、加拿大、澳洲及法國抵港；另兩宗於檢疫酒店發現，分別來自新加坡及西班牙。由於同一航班上有超過三名乘客確診，當局即禁止國泰航空從英國曼徹斯特出發的CX704航班，以及卡塔爾航空由多哈起飛的QR818航班，由今日起至下周二着陸香港。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮認為，本港放寬九國禁飛令後，明顯該九個國家返港人數有上升趨勢，輸入個案上升為預期之內。他強調，會嚴守各項外防輸入措施，亦會密切注視全球變種病毒的走勢，並留意返港旅客和社區人士會否感染新的變異病毒株。