油糖漲價四成 食肆未敢加價叫苦

疫情反覆，內地部份工廠減產，中港運輸亦受阻，百姓開門幾件事的必需食材中，食油和糖近月價格大漲。有飲食集團透露，相較年初，食油和糖均漲價四成，但疫下市民消費力弱，不會加價，只能「硬食」成本。有小食店減少油炸食品，多出新菜式，吸引食客入座。金記控股主席徐汶緯接受本報查詢時透露，相較今年年初，油和糖的價格均大升四成，形容成因複雜，與疫下內地工廠減產、運輸受阻、全球通脹升溫都有關。但本港正經歷第五波疫情，業界未復甦，因此許多食肆不敢將上升成本轉嫁消費者。他以金記為例，「O依家唔單止唔加價，仲因為準備出電子消費券，要加推優惠，吸引啲客。」徐指，由於俄烏戰事持續，俄國作為麵粉主要出口國，供應受阻，現時來港的麵粉價格亦上漲。推新菜式留客位於大角咀街坊名店「良順興」負責人指出，今年年初一桶油只需一百三十八元，現時已經飆漲至二百三十元；糖每袋亦上升至六十元。他對此感到無奈，只好減少油炸食品，但同時會「花多啲心思推新菜式，價錢亦加多少少，等啲客覺得，你出咗新菜，加吓價都合理」。他形容「其實過去兩年物價不斷上升，今年尤其難捱，基本所有食材都貴了。」為此，他早前大量購入油、糖，甚至外賣盒，存放店內，以防價格再升。負責人指，疫下不少食肆「捱唔住」轉做三餸飯，但「畢竟我哋經營咗五年，唔希望將個牌子降低」。敘福樓集團主席黃傑龍則指，由於集團有長期穩定的供應商，油糖等來貨價較穩定，旗下食肆所受影響不大。此外，糧油入口商通泰行負責人李豐年指，由於大米產地較多，供應充足，來港大米的價格穩定；而近月鹽的價格亦較平穩。