警接虛報案 揭非法賭檔拘46人

警方接獲報案，指油麻地發生禁錮及斬人案，趕至現場發現均為虛報，惟意外破獲一個非法賭場，並將四十六人拘捕，他們同時違反「限聚令」遭到票控。案件仍在調查，不排除有人賭輸錢，因而報案引警「掃場」洩憤。昨凌晨零時許，警方先後接獲報案，指旺角砵蘭街的商廈單位內，有人被非法禁錮及斬傷。警員抵達後發現涉案單位大門鐵閘反鎖，即通知消防協助破門入內。行動中，人員拘捕一名四十七歲男負責人，涉嫌「經營賭博場所」。單位內四十五名賭客亦被捕，年齡介乎十七歲至六十七歲。所有人同時另涉嫌違反「限聚令」，人員遂向他們發出定額罰款通知書，共檢獲三張百家樂賭枱及約十二萬元賭款。