清走病毒 新冠患者1年仍有後遺症 研究證實 青春雙歧激活普拉梭菌 有助康複調理 減輕長新冠後遺症

疲勞綜合症及「腦霧」是常見的長新冠症狀

新型病毒患者與非患者體內的益菌分佈

新型病毒確診患者越來越多，患者由確診至「轉陰」一般需時約 1-2星期；但其後出現的長新冠後遺症（Long COVID）卻可持續半年至一年！繼中大早前研究發現，76% 康復者在半年內仍受後遺症困擾，香港理工大學最新研究亦顯示，43%人的後遺症長達一年，更影響日常生活，腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主要因素。本港第五波疫情雖然稍見緩和，部分康復者持續受疲倦、記憶力差、脫髮、氣促等後遺症影響，這些綜合後遺症，又稱「長新冠」，指患者在感染新冠病毒數周至數月後出現的併發症或持續症狀。中大醫學院一項最新研究發現，新冠肺炎患者的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，有關研究結果已在權威醫學期刊《Gut》發表。「長新冠」患者有明顯的腸道微生態失衡研究團隊發現，「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，而「惡菌」則較多。相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士的相似。團隊進一步研究腸道細菌失衡與不同類別的新冠後遺症之間的關聯，結果發現，多達81種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，顯示長新冠患者腸道中，缺乏能提高人體免疫力的腸道好菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌、假小鏈雙歧桿菌。當中，被封為雙歧桿菌之王的「青春雙歧桿菌」是關鍵，不但能增強人體免疫力，提高疫苗成效、紓緩或減輕後遺症的症狀；由於青春雙歧桿菌的生產成本高昂，在亞洲益生菌市場較為罕見，因此被視為最矜貴的益菌。研究證實 青春雙歧桿菌激活普拉梭菌青春雙歧桿菌所產生的乙酸鹽（Acetate）可刺激普拉梭菌生長。普拉梭菌是重要的腸道菌之一，所產生的「丁酸」（Butyric acid）具有抗炎作用，能刺激腸道屏障上的絨毛生長，促進凝膠（粘蛋白）形成以覆蓋腸道內壁，防止病原體通過腸道進入人體。國際上不少醫學研究發現，多種疾病患者都與普拉梭菌水平較低有關，包括：慢性便秘、乳糜瀉、腸易激和炎症性腸病，包括克隆氏症和潰瘍性結腸炎，以及結直腸癌和 II型糖尿病。超過75%香港新冠患者出現「長新冠」然而隨着確診人數及重複感染的個案不斷增加，愈趨嚴峻的「長新冠」後遺症問題已不可忽視。世界衞生組織估計，全球約10%至20%新冠患者即使在康復後，病毒都會殘留幾星期甚至幾個月。這些長期病徵是否會消失，「長新冠」最長可以持續多久，全在乎於確診者的腸道微生態狀況。根據中大醫學院早前的研究亦顯示，76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，包括疲倦、記憶力和注意力問題（「腦霧」）、脫髮、焦慮和睡眠困難等。理大研究自 2020 年 10 月展開，追蹤由本地五間醫院轉介的118名新冠患者的康復情況，發現約 43%人在確診後12個月，仍然有「疲勞綜合症」，出現疲勞、下肢肌肉乏力等情況，影響日常生活。補充腸道益菌 改善腸道微生態要避免出現「長新冠」症狀，大家可以通過益生菌補充劑可改善腸道健康。中大研發的微生態專利配方（SIM01）具備臨床科研成果，專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，富含青春雙歧桿菌，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。食用方便，每日一包，適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。此配方最近榮獲「2022年日內瓦國際發明展」金獎，足證成效顯著並得到國際認同。由此可見，透過調節腸道內的益菌，可以促進新冠患者痊癒及減少出現後遺症。