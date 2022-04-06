上海確診增逾1.3萬宗 全市續封足不出戶

內地疫情持續，前日新增逾一萬六千宗本土感染，重災區上海單日染疫人數再創新高，首次突破一萬宗，上海市疫情防控部門指形勢極其嚴峻，全市繼續封控管理，嚴格落實足不出戶。上海市前日新增二百六十八宗本土確診，以及一萬三千零八十六宗本土無症狀感染，今輪疫情累計超過七萬三千人確診，全市繼續封控管理，目前正複核檢測結果異常的樣本，並逐家逐戶上門做單人的採樣檢測。截至昨早八時，上海全市共核酸採樣二千五百六十六點五萬人。內地增1.6萬宗 連續三天破萬市政府副秘書長顧洪輝指，目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻，加快轉送患者隔離是目前最緊逼的任務。內地新增逾一點六萬宗本地個案，連續第三日破萬。