  • 2022年4月6日 星期三
  • 21º
  • 82%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 特首選舉李家超林鄭消費券袁嘉敏

日報新聞 > 港聞

上海確診增逾1.3萬宗 全市續封足不出戶

2022-04-06 列印
■上海疫情目前還在高位運行，形勢極其嚴峻。
Previous Next

內地疫情持續，前日新增逾一萬六千宗本土感染，重災區上海單日染疫人數再創新高，首次突破一萬宗，上海市疫情防控部門指形勢極其嚴峻，全市繼續封控管理，嚴格落實足不出戶。

上海市前日新增二百六十八宗本土確診，以及一萬三千零八十六宗本土無症狀感染，今輪疫情累計超過七萬三千人確診，全市繼續封控管理，目前正複核檢測結果異常的樣本，並逐家逐戶上門做單人的採樣檢測。截至昨早八時，上海全市共核酸採樣二千五百六十六點五萬人。
內地增1.6萬宗 連續三天破萬

市政府副秘書長顧洪輝指，目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻，加快轉送患者隔離是目前最緊逼的任務。內地新增逾一點六萬宗本地個案，連續第三日破萬。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd