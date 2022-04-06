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街頭跳忘情「塞錢舞」 「白馬翁」涉犯聚

2022-04-06 列印
■「白馬翁」疑違反「限聚令」，於街頭忘我與多名外傭共舞。
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網傳一名「白馬翁」疑違反「限聚令」，於街頭忘我與多名外傭共舞，期間有人更毫不吝嗇向對方派錢，引起女子雀躍歡呼。有關片段惹起網民討論，笑言「使少少錢，開心過去老蘭（蘭桂坊）」。

片段所見，一名年約七十歲的男子穿着白衫白褲白鞋，於街上空地跳舞。該名男子十分靈活，且腳步輕巧，期間作出轉圈、原地跳等動作，至少三名女子於他身旁與他共舞。有人跳至興起時，疑向對方不停「塞錢」；女子收到後，亦高聲歡呼，拍手跳躍。
網民指事主似「Happy伯」

有網民留言指，事主疑似為屯門公園「Happy伯」，亦有人認為片中人涉違反「限聚令」。

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