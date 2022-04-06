女子鐵錘狂扑私家車被捕

網傳一名女子在油麻地的停車場，手持鐵錘不斷敲擊，令車頭蓋變成「月球表面」，警員到場了解，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名女子，案件仍在調查。片段所見，一名身穿深色衣的短髮女子，手持小型鐵錘狂扑一輛黑色私家車，聲響之大引來市民駐足觀看，有人更笑言：「雷神之錘」，有保安員報案求助；女子其後疑感倦意，停手拭汗，涉事車輛的車頭蓋滿目瘡痍，凹凸洞滿佈。警方接報持盾到場，涉事女子將鐵錘丟下，有警員將疑犯拉至一旁，並鎖上手銬將她拘捕。片段引起市民熱議，直指車主「咪得罪女人」。警方回應查詢時指，前日下午五時許接獲油麻地佐敦道一停車場保安報案，指一名女子正用硬物擊打私家車。一名四十六歲姓李女子涉嫌「刑事毀壞」被捕，事件沒有人受傷。