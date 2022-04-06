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清明節人流減 限聚下分批拜祭

2022-04-06 列印
■疫情下仍有不少市民於清明節去掃墓。
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第五波疫情下的清明節，不少市民前去掃墓，但人流較以往少，由於有二人限聚令，部份市民與家人要分批拜祭。

在柴灣港鐵站外的小巴站，昨一度有數百名市民排隊到墳場拜祭。而將軍澳華人永遠墳場昨日凌晨起已封路，相比起往年的四人限聚令，今年二人限聚令的限制更大，有市民指與同行的親友分開行，六人分三批拜祭，認為非常不方便，亦有市民指部份家人今年不會到場，由其他家人代為拜祭。

有祭品店負責人指往年清明節正日人流很多，但今年掃墓人數大減，營業額只及疫情前一半。有市民指香燭祭品較往年貴約兩成。

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