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九華徑醉漢持刀徘徊被捕

2022-04-06 列印
■一名懷疑醉酒男子持刀徘徊，被警員拘捕及檢獲一柄啹喀刀。
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警方昨午五時許接獲荔枝角九華徑舊村的居民報案，指一名身穿白色短袖衫、牛仔褲、穿涼鞋的中年男子，手持一把長約十二吋的啹喀刀在村內徘徊。警方大為緊張，數名警員持盾牌接報趕至，並截停涉事男子，其後警方在一村屋對出的花槽發現涉案利刀，之後將男子押返附近村屋搜查，惟未有進一步發現。

現場消息指該名男子當時滿身酒氣，警方以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。有街坊透露該名男子經常無所事事，在村內飲醉酒，令附近居民提心吊膽。

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