一匹馬若經常後上不及，又或早段落腳太慢，老一套便認為增程會好。然而，其實落腳慢歸落腳慢，增程是否合適，要視乎本身途程性能，即使增程後或早段可免於太被動，但效果未必一定好，否則便不會有後上型短途馬。第七...

2022-04-06