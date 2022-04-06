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美股中段跌13點

2022-04-06 列印
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杜指中段報三四九○八點，跌十三點；納指則報一四三五○點，跌一百八十二點。滙控美國預託證券價格見五十四點二二港元，升零點一七港元；騰訊則見三百八十二點八二港元，跌七點一八港元。

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