支援水路運輸新鮮食品 抽查冷藏食物減低風險

水路進口新鮮食品程序穩健順暢
食安中心全力支援開闢從水路進口新鮮食品的新途徑，以確保本港糧食供應充足。為確保檢查及清關程序穩健順暢，特別於短時間內成立特遣隊專責處理，並新增5個臨時食物檢測點，包括新油麻地公眾貨物裝卸區、葵涌海關大樓、長沙灣副食品批發市場、香港國際貨櫃碼頭 / 葵青貨櫃碼頭，以及現代貨箱碼頭有限公司 / 葵青貨櫃碼頭，以便即場檢查進口食品，包括核對隨貨文件及按風險為本原則抽樣進行檢測。另外，中心亦設立24小時熱線供業界查詢有關安排，並製備單張及網頁介紹相關進口程序。自2022年2月19日起，新鮮蔬果及鮮雞蛋可經水路從內地廣州市番禺蓮花山、深圳市鹽田港、深圳市大鏟灣、蛇口集裝箱碼頭和南沙新港進口本港。
進口商亦可透過「食物貿易商入門網站」（www.ftp.cfs.gov.hk），在網上提交抵港報告及處理相關食物放行事宜。除了拓展水路運輸以外，食安中心亦正積極配合推動利用籌備中的鐵路運輸，以及透過推行各項措施完善陸路運輸安排。
採取預防措施 減低冷藏食品傳播病毒的風險
為減低病毒透過進口冷藏食品傳入的風險，食安中心在進口層面採取多項措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處及在進口商的凍房，檢測不同國家和地區進口本港的各類冷藏食品及其包裝。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。截至2022年2月，食安中心共抽取超過3萬個食品或其包裝樣本（主要是肉類和海產）作新冠病毒測試，食品分別來自約60個國家和地區，當中只有9個結果為陽性，其餘結果為陰性。食安中心對相關的陽性個案亦已經迅速採取跟進行動。
食安中心積極與凍房業界溝通，致力加強進口冷藏食品的包裝及凍房工作環境的消毒，於2020年底向持牌凍房發布《預防2019冠狀病毒病——在進口層面消毒凍房工作環境及食品包裝的指引》，並敦促業界採取有效的預防措施，包括教育從業員正確消毒方法、使用含氯消毒劑的注意事項及個人防護措施等。該指引已派發給各持牌凍房營運商，亦同時上載至「食安中心與您同心抗疫」專頁。另一方面，食安中心亦提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，包括處理生熟食物前後洗淨雙手、徹底煮熟食物、生肉及內臟要與熟食分開處理等。
處理外送食物要留神
在第五波新冠病毒疫情影響下，由於食物業經營者或會預早備製食物以應付龐大外賣需求，食安中心建議食物處理人員運用「食物安全五要點」，及實施「食物安全重點控制」（HACCP）系統或遵循其原則，在食物的處理（包括食物的製備）、貯存、送遞及運輸方面，都受嚴格控制，確保食物安全。食肆從業員應遵守食物安全守則，做好個人、食物及環境衞生。在外送食物方面，冷熱食物應分開存放在隔熱袋內，熱食應保持於攝氏60度以上，冷盤則保持於攝氏4度或以下。送遞員每次送遞前後，應徹底清潔送遞容器及電單車貯物箱的接觸面；並提醒顧客盡快食用外送食物。市民在進食前亦應先洗手。
此外，由於市民使用網上外賣平台購買食物的機會大大增加，食安中心於2022年2至3月期間對網上外賣平台展開專項調查，從不同網上外賣平台抽取80個即食食物（包括壽司、刺身、燒味及其他混合食品等）樣本作化學及微生物檢測，全部樣本均通過檢測。食安中心會繼續留意市民的消費模式而作出相應的食物監測。