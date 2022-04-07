選舉行澳門單人模式 李家超辭官選特首

行政長官林鄭月娥於周一宣佈不會參選第六屆行政長官，兩日之後，政務司司長李家超昨日宣佈已向林鄭請辭，即時休假，若中央政府批准其辭任，他將準備參加行政長官選舉，並盡快公佈詳情。中聯辦昨天約見部份選舉委員會選委。據悉，李家超將是唯一的參選人。李家超參選的消息早於本月三日傳出，林鄭月娥昨早出席抗疫記者會時仍稱暫未收到任何官員請辭，並重申不會評論與行政長官選舉相關的任何事項。大批傳媒連日在李家超位於何文田的住所等候，但李沒有回應。昨早他乘座駕離開住所前往政府總部時，只向記者揮手。直至昨午，政府公佈林鄭月娥收到李家超請辭政務司司長，並根據《基本法》第四十八條第五款呈交中央人民政府。李家超即時開始休假。感謝林鄭委以重任李家超下午獨自一人在政府總部會見傳媒。他分別以中英文發言，但不設記者提問。他說，若中央政府批准其辭任，他準備參加下一任行政長官選舉，亦會盡快交代下一步工作。李家超先感謝林鄭月娥在二〇一七年七月委任他為保安局局長；其後在二〇二一年六月再委任他為政務司司長。他又感謝各政治委任官員的團隊合作，以及與自己共事的立法會議員、政府委員會委員、團體、機構及組織等。他亦讚揚多年來與自己共事的公務員同事，形容他們努力不懈、盡忠職守。此外，他感謝香港市民，強調在政府服務市民超過四十年，令他感到光榮。全國政協常委唐英年、委員邱達昌、全國僑聯副主席盧文端，以及港區人大代表黃玉山等人昨早分別進入中聯辦，逗留約半小時。據悉，選委在會上得知，李家超將是唯一參選人。盧文端接受傳媒訪問時指，李家超是適合的人選，形容他表現很好，有親和力、夠硬淨，又指在中美博弈的格局中，香港需要有一個「硬淨的特首」。盧認為，雖然李家超在處理經濟方面可能較弱，但特區政府並非只由特首單打獨鬥，管治團隊是一個整體，相信對方有司局長協助下，仍能勝任。他指，本港新冠疫情仍然嚴峻，距離五月八日的選舉時間不多，認為特首選舉實行「澳門模式」，即是只有一人參選，會較合適。同日，盧亦在報章撰文，指新任特首必須是一名在止暴制亂、實施《國安法》中，經受考驗的愛國愛港人士，能頂住美英壓力的「鐵漢子」。長江集團主席李澤鉅回應傳媒查詢時指，他期望新特首可以令港人「住好些」，應要令香港安定繁榮，有安定社會，才能有繁榮發展。政協委員張志剛亦指，支持李家超出任特首。林鄭拒回應卸任後安排此外，被問及卸任後的安排，林鄭回應指，因涉私人問題，不予回應；至於近日外界對其任內的評價，她亦指，香港有言論自由，因此不會回應。另外，外界亦關注下任政務司司長人選，有傳保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞及特首辦主任陳國基是人選之一。被問及有關傳聞，鄧炳強在疫情記者會回應指，享受及專注現時保安局局長的工作，現時未有下一步計劃。