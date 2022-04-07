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日報新聞 > 港聞

親子賞花 | 櫻花、黃花風鈴木 全港8個賞花好地點

2022-04-07 列印
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現在春暖花開，又是賞花的好時間！其實香港都有很多漂亮花種，包括櫻花、木棉花、黃花風鈴木等，今次為大家推介8個賞花據點，一於帶小朋友去賞花影相。詳情：https://bit.ly/3J4zwXQ



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