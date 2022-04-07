李家超警界生涯屢破大案 港首位警隊出身政務司長

準備參與下屆行政長官選舉的李家超，去年接替張建宗出任政務司司長，成為香港回歸後首位警隊出身的政務司。此前，他是香港史上首個警隊出身的保安局局長。他在警界生涯中屢破大案，包括張子強馬草壟炸藥案、紙包飲品迷魂黨案、「魔警」徐步高案等。一九五七年出生的李家超，警政、保安範疇經驗富豐富。中學畢業於九龍華仁書院，高考成績優異並獲港大工程系取錄，但因家庭原因放棄，在一九七七年以二十歲之齡加入警隊，任職見習督察，曾負責刑事偵緝、警察投訴等要職，並屢次參與調查多宗轟動全城的案件，包括張子強馬草壟炸藥案、紙包飲品迷魂黨案、「魔警」徐步高案等。他在警隊期間透過警務處舉辦的自學計劃，獲澳洲查理斯特大學公共政策及管理碩士學位，其仕途亦非常順利，扶遙直上，於二○一○年曾晉升為警務處副處長。隨後他轉跑道，於二○一二年辭職並放棄英國國籍，加入特區政府問責班子，出任保安局副局長。一七年七月，林鄭月娥政府登場，他坐正保安局局長，為香港史上首位警察出身的保安局局長。在位保安局期間，曾處理多項政治爭議事件，包括主理「一地兩檢」、首次引用《社團條例》禁止香港民族黨運作等。曾主理多項具爭議事件他上任保安局局長後力推極具爭議的《逃犯條例》修訂，引起反修例運動，其後他在立法會宣佈撤回修例。隨著《香港國安法》於二○二○年實施後，他成為維護國家安全委員會成員，曾「瓦解」涉嫌勾結外國勢力危害國家安全的《蘋果日報》，但遭美國以損害香港自治和港人自由為由，而受到制裁。然而，李家超仕途不但未受影響，反而「更上一層樓」，去年接替張建宗出任政務司長，同時兼任候選人資格審查委員會主席，先裁定時任立法會議員鄭松泰選委會候選人資格無效，並通過審查百多名立法會候選人的資格。近年疫情期間，他有份參與防疫政策，亦負責與內地商討通關及中央援港措施等。已坐在港府「第二把手」的他，若成功當選特首，將再下一城，成為回歸後首位警隊出身的行政長官。