特首選舉預案安排 擬延長投票時間

曾國衞指目前疫情每日確診數字仍較高，政府為求適當平衡，並已制訂預案，希望符合防疫要求同便利選舉進行。他指選委原定在早上獲安排兩小時到會展投票，但當局正考慮延長投票時間，以及要求選委分時段進入會場，分散人流。目前正研究如何讓選委在接受隔離時投票，以應對屆時如有個別選委確診或需要檢疫情況。
他又認為新任行政長官有相對充足的時間組班及交接，至於為新任特首而設的候任行政長官辦公室，他指會從實際角度安排，適當使用經費，不會亂花錢。
行政長官林鄭月娥於周一宣佈不會參選第六屆行政長官，兩日之後，政務司司長李家超昨日宣佈已向林鄭請辭，即時休假，若中央政府批准其辭任，他將準備參加行政長官選舉，並盡快公佈詳情。中聯辦昨天約見部份選舉委員會...
2022-04-07
美國、英國和澳洲去年組成的澳英美三方安全聯盟（AUKUS），周二宣佈合作發展高超音速導彈，中國警告此舉可能導致其他地區出現危機，應避免作出有機會引致類似烏克蘭危機的事情。美英澳三國領導人周二發表聯合聲...
2022-04-07
烏克蘭當局在基輔布查鎮揭發平民疑遭俄軍集體處決，總統澤連斯基要求聯合國安理會取消俄羅斯的否決權，並推動戰爭罪行審判。烏多地陷人道主義危機，地方官員指救援物資遭俄軍沒收，無法送到平民手上。歐盟再推新一輪...
2022-04-07
市況回暖，惟二手市場減價成交持續，據《星島地產網》報道，利嘉閣地產助理分區經理林偉明表示，粉嶺綠悠軒4座中層G室，面積約612方呎，三房套間隔，望內園開揚景觀，原開價750萬，減至700萬元易手，呎價...
2022-04-07
美國聯儲局官員表示擬加快收緊貨幣政策，美股隔晚下跌，雖然北水重開，惟港股隨外圍低開282點，午後跌幅曾輕微收窄，惟尾市再度向下，收挫421點，報22080點；國指收跌162點，報7608點；科指收跌1...
2022-04-07
法蘭基迪莊今季在巴塞隆拿進步良多，近日有傳獲拜仁慕尼黑看中。為表忠心，這名荷蘭中場揚言願意心續約六年之餘，今晚歐霸八強首回合亦勢以行動證明自己並非順口開河，領軍作客擊敗法蘭克福先拔頭籌，客勝可捧。（N...
2022-04-07
英皇電影《海關戰線》昨日舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成親率台前幕後，包括：張學友、謝霆鋒、林嘉欣及劉雅瑟等，誠心祈求拍攝順利，片中有Chok爆擎槍鏡頭的學友和霆鋒，亦有暢談首作合作的感想。張學友...
2022-04-07
全城矚目的第六屆行政長官選舉，隨著行政長官林鄭月娥於周一宣佈不角逐連任，昨天李家超公佈辭任政務司司長一職，如獲中央批准，他將準備參選行政長官。與此同時，中聯辦會見部份選委會委員，披露一個重要訊息，李家...
2022-04-07
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」...
2022-04-07