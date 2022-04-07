特首選舉預案安排 擬延長投票時間

因應疫情發展，政制及內地事務局局長曾國衞（見圖）昨以視像出席立法會大會會議時，交代已為下月八日的行政長官選舉投票日，制訂不同預案安排，包括研究延長早上投票時間、要求選委會委員在不同時段進入會展投票減少人流聚集，務求令選舉順利舉行。曾國衞指目前疫情每日確診數字仍較高，政府為求適當平衡，並已制訂預案，希望符合防疫要求同便利選舉進行。他指選委原定在早上獲安排兩小時到會展投票，但當局正考慮延長投票時間，以及要求選委分時段進入會場，分散人流。目前正研究如何讓選委在接受隔離時投票，以應對屆時如有個別選委確診或需要檢疫情況。他又認為新任行政長官有相對充足的時間組班及交接，至於為新任特首而設的候任行政長官辦公室，他指會從實際角度安排，適當使用經費，不會亂花錢。