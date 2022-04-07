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日報新聞 > 港聞

新確診跌破三千 假期人潮恐疫情反彈

2022-04-07 列印
■沙田新城市廣場於清明假期時，人流超旺。
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本港昨天的新冠確診個案回落至三千宗以下，新增二千七百七十七宗，並有一百一十一名患者離世。衞生防護中心預料，市民在假期的活動較多，不排除疫情會有反彈的風險。

新確診的二千七百多宗個案，近一千五百宗是經核酸檢測確診，近一千三百宗為經快速抗原測試陽性呈報個案，有七宗是輸入個案。本港再多一百一十一名患者離世，年齡介乎三十六至一百零二歲。

此外，政府昨天完成四幢大廈的圍封強檢行動，其中在屯門欣田邨喜田樓發現二十九宗陽性個案，亦在長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣及怡秀閣發現四宗陽性個案。

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