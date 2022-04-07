  • 2022年4月7日 星期四
  • 21º
  • 78%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 李家超特首選舉林鄭月娥職工盟MIRROR

日報新聞 > 港聞

美股中段跌247點

2022-04-07 列印
Previous Next

市場憂慮西方加強制裁俄羅斯，聯儲局或最快下月迅速縮表，以及考慮加息半厘，美股早段全線下跌。

杜指中段報三四三九三點，跌二百四十七點；納指則報一三八五五點，跌三百四十八點。滙控美國預託證券價格見五十三點三六港元，跌零點三四港元；騰訊則見三百七十點九七港元，跌十點零三港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd