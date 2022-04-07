大媽碼頭表演違限聚 不服罰款上訴被駁回

政府前年因應新冠疫情實施四人限聚令，三名「歌舞大媽」被指無視禁令，於中環碼頭載歌載舞。其中一人否認控罪，經審訊後被裁定罪成，罰款四千五百元。她不服定罪上訴，上訴庭昨頒佈書面判決指，上訴人未能提出有力理據，經審視後認為原審裁判官的定罪裁決有充份理據支持，故駁回上訴。來自江西、持有香港身份證的上訴人歐麗花認為本案證據不足以支持定罪，自己是守法好市民，並無違法。原審裁判官認為女警的證供簡單直接，沒有迴避或將事件誇大，故信納她的供詞。相反，裁判官指上訴人的供詞自相矛盾，上訴人指想與歌唱班同學「唱吓歌仔」，才到中環測試音響，卻要帶如此多物品，說法並不合理。