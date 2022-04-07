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港大牙醫科獲評全球第二

2022-04-07 列印
■港大牙醫學院第五次獲評全球首兩名。
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國際高等教育機構QS剛公佈的「2022世界大學學科排名」，香港大學的牙醫學科獲評為全球第二名，亦是港大牙醫學院第五次獲評全球首兩名。

牙醫學院院長傅立明教授感到非常欣喜，認為成就有賴一班敬業和優秀的教職員和學生，他們有着作為口腔健康科學、教育和專業牙科護理全球領導者的共同願景，最新的排名是最佳印證。

教育大學校長張仁良指該校在心理學、英國語文及文學，以及語言學年內的學科排名亦有躍升，顯示教大在正名後的五年間，致力提升教研實力，已漸見成果。

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