水務署稱配水庫為「水缸」 「誤導」 古蹟辦

發展局昨公佈清拆深水埗主教山配水庫事件的檢討報告，指水務署及古蹟辦已按規定行事，但雙方溝通有改善空間及員工認知不足。報告指，水務署諮詢古蹟辦時，把配水庫稱為「水缸」，令古蹟辦以為配水庫是一個普通水缸，沒有要求進一步資料。報告又指，水務署職員可能對文物保育缺乏認知，以致提交的資料未能反映前配水庫內部的建築特色。報告建議要求工程代理須向古蹟辦提交詳細資料，以及在有需要時安排實地考察；若及可能具文物價值的設施，須得到古蹟辦的同意。