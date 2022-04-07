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日報新聞 > 港聞

水務署稱配水庫為「水缸」 「誤導」 古蹟辦

2022-04-07 列印
■發展局昨公佈清拆深水埗主教山配水庫事件檢討報告。
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發展局昨公佈清拆深水埗主教山配水庫事件的檢討報告，指水務署及古蹟辦已按規定行事，但雙方溝通有改善空間及員工認知不足。

報告指，水務署諮詢古蹟辦時，把配水庫稱為「水缸」，令古蹟辦以為配水庫是一個普通水缸，沒有要求進一步資料。報告又指，水務署職員可能對文物保育缺乏認知，以致提交的資料未能反映前配水庫內部的建築特色。報告建議要求工程代理須向古蹟辦提交詳細資料，以及在有需要時安排實地考察；若及可能具文物價值的設施，須得到古蹟辦的同意。

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