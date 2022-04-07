「洪門宴」餐廳及六客 違防疫令遭票控

食環署昨公佈有關今年一月三日，有人於灣仔一餐飲處所的宴會活動中，懷疑違反防疫法例的調查結果，已向該餐飲處所發出傳票，以及向六名顧客發出合共七張定額罰款通知書。該餐飲處所負責人涉嫌沒有張貼顯示「特定範圍Ｄ區」的正確平面圖，以及有關每小時換氣量的適當告示，已向該餐飲處所發出傳票，案件排期於四月二十二日聽取答辯。此外，食環署向六名顧客發出合共七張定額罰款通知書，當中四張涉及違反「安心出行」規定，另三張涉及違反佩戴口罩規定，全部個案的定額罰款已繳交。十五名官員被揭一月三日在疫情下，到灣仔食肆Reserva Ibérica，出席港區人大代表洪為民的生日派對，其中榮源茶行太子女王詩雅染疫引發群組；時任民政事務局局長徐英偉因逗留時間最長，終承擔責任，決定辭職。