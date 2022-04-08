運輸署推改革 料發三至四牌照 高科技的士車隊 七彩顏色明年登場

的士服務參差，司機良莠不齊，受市民詬病，亦有害群之馬向旅客濫收車資，打擊香港形象。運輸署決心在的士行業推動大改革，擬設立「的士車隊管理制度」，讓現有的士組成車隊，提升車上科技設備，包括加裝行車記錄器、全球定位系統、無線上網等裝置。市民可透過平台付費預約，車費則與一般的士相同，但可以對司機評分或投訴，由當局監管。為讓市民識別的士車隊，當局會批准使用不同顏色的車身或標記。消息指，預計明年上半年將可發出三至四個的士車隊牌照。部份的士司機態度差、車廂不整潔、違法拒載，甚至濫收車資等問題，一直為人詬病。運輸署建議設立「的士車隊管理制度」，讓現有的士組成車隊，再向署方申請的士營辦商免費車隊牌照，最初不超過五年。車內設行車記錄器 支持電子支付要取得車隊牌照，須符合多項要求，包括車隊的士數目由下限三百部至上限六百部；由市區、新界和大嶼山的士混合組成；須包含一定比例的輪椅上落之的士。另外，為了推動的士業使用新科技和「年輕化」，車隊的士須配備行車記錄器、全球定位系統、無線上網和電子支付設備，且不超逾某特定車齡。車隊的司機須完成的士服務職前課程，涵蓋有關駕駛安全及乘客服務的知識和技巧等，以提高的士的行車安全。市民可以透過電子預約應用程式「網約」車隊的士，更可透過該應用程式，對司機的表現評分、查詢或投訴，車隊牌照持有人亦必須提供二十四小時顧客服務電話熱線。藉程式預約 市民可投訴司機署方建議，車隊的士與普通的士按照同一收費表收費，但可在咪錶所示車費之外，收取預約費，並在個別車程，如繁忙時段或乘客指定特定車種時，收取較高的預約費。為鼓勵的士業界申請車隊牌照，運輸署會賦予車隊特別營運權利，包括准許車隊自行設計的士車身及標記，即未來車隊可採用不同顏色的車身。另外，當局在機場和口岸，為經預約的車隊的士劃出指定停留或等候區，並會在政府宣傳渠道，如「香港出行易」、旅遊發展局和運輸署的網站宣傳獲發牌的車隊。當局期望新制度可以提升業界服務，為行業帶來轉變。數大車主對計劃有興趣消息指，的士是一個老行業，希望透過這次大改革，提升的士的質素和服務水平。據了解，業內幾個大車主均對成立的士車隊感興趣，而與的士有關的周邊行業和公共運輸業亦可能參與，召集的士組成車隊。當局正諮詢各界意見，業內人士需時籌備，包括改善的士設備、建立預約平台等，待當局立法之後，就可以正式推行，預計明年上半年將可發牌，首批或有三至四個車隊牌。此外，考慮到市民不同的出行需要，運輸署建議修例將的士乘客上限由五人增至六人，亦建議引入的士司機違例記分制和兩級制罰則，並提高利用汽車非法出租或取酬載客的罰則。就政府建議改革的士牌照制度，以提升服務質素，旅發局對此表示歡迎，相信有助提升旅客的體驗。