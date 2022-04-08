第二次消費券昨天發放，不少市民一早到港鐵站或便利店拍八達通卡，領取上限三千元，急不及待去買心頭好。旺角有電子產品店舖人流明顯增加，有耳機專門店生意大增，不到半日出售多個高級耳機。旺角先達廣場亦多了人換手機，有店舖生意上升三倍。財政預算案宣佈派發一萬元電子消費券，大約六百三十萬名合資格市民，昨天起取得新一期首階段五千元消費券。市民對消費券期待已久，有人昨晨到旺角亞皆老街一家便利店「率先」透過八達通領取上限三千元消費券，稱會用作交通及購買食物之用；各區港鐵站內的「補貼領取站」亦出現人龍。港人喜愛電子產品，消費券令市民「手鬆」，追求電子玩意。旺角商場星際城市昨日人頭湧湧。一家專買高級耳機的店舖指，早前受疫情影響，生意慘淡。昨日場內人流升近一倍。他笑指中午開舖，不到半天已售出幾個耳機，價值由一千元至三千元不等，情況理想。手機店生意升三倍另外，旺角先達廣場有手機店舖指，昨日生意比平日升幅達三倍，主要客源為約三十歲的年輕人，當中近九成五以消費券作支付。他預計市面或出現「報復式消費」，根據上一輪經驗，相信情況將維持兩周，現已準備充足貨源應對所需。全港各大商場、超市及便利店等都想「分一杯羹」，頻頻推出優惠吸客。惠康宣佈即日起至五月底，以電子消費券購買一千元購物現金券，將多送五十元現金券；每買二千元則回贈一百二十元；一田亦宣佈，即日單一消費滿一千元現金禮券，即可換領一百一十元超市現金優惠券。海港城、新鴻基地產十五大商場包括apm等都不甘後人，與場內店舖聯手，推出消費優惠及獎賞回贈，海港城更推每日限時限量快閃優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。新鴻基指，昨日商場人流均有回升，租務部預期，新一輪消費券可以為客戶增加兩成生意額。