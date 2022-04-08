當局作六大修訂 受惠僱員人數增至174萬 「完善版」保就業不設僱員月薪上限

第五波疫情衝擊各行業，政府早前公佈推出新一輪保就業計劃，資助僱主今年五至七月發放的僱員薪酬，每人每月八千元。在聽取業界意見後，當局作六項修訂，獲資助的員工不再設月薪三萬元上限；兼職等員工亦獲半額四千元資助，但每間企業資助人數上限訂在一千人以內等。新安排下，受惠僱員人數增至一百七十四萬人，總開支升至四百三十億元。政府上月公佈新一輪保就業計劃框架，建議資助企業今年五至七月員工薪金每名每月八千元，但員工月薪不可多於三萬元。行政長官林鄭月娥指，諮詢近百位業界代表後，推出「完善版」，提出六方面修訂，包括不再設員工月薪上限；又強調會規定僱主將資助用於支薪，不會出現「肥上瘦下」情況。林鄭指出：「鑑於有行業，包括中小企業，及創新科技、初創行業，他們聘請的人不多，但薪金較高。若硬性放一個三萬月薪以下，以上的人不可以申請，令到我們想幫的中小企，他們是中小企幫不了他們。」兼職散工自僱亦受惠資助員工基數可改以去年第四季為準，而非早前提出的二○二○年數據，林鄭解釋：「由於不用二○二○年保就業計劃的數據，而重新用二○二一年第四季的實際聘用人數作為這次計劃的上限，我們處理的時間要久些，因為要重新到強積金受託人處拿到紀錄。」此外，計劃也容許大企業申請，但只補貼企業最多一千名員工的工資。林鄭強調，政府已寬鬆處理，不會資助大企業所有員工。其他修訂包括原本如保安、私家醫院、超市、藥房等行業，僱員多於五十人不可申請，最新容許他們申請，並列為「受限名單」，但人數上限為一百人；又新增兼職、散工等可獲半額資助，最多四千元；自僱人士或滿六十五歲的僱員，若持有強積金戶口亦可獲資助。政府預計「完善」後，受惠人數由一百三十萬增至一百七十四萬人，成本增至三百九十億元，多八十億元，加上一成應急款項，達四百三十億元。有關計劃下星期二提交立法會財委會審批。工聯會理事長黃國表示，歡迎政府放寬計劃的補助限制，更多員工受惠。但他建議，計劃應採取實名制，確保員工收到整筆資助。