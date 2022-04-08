DSE如期4月22日開考 應試期間經常肚痛、肚屙？ 優化腸道微生態 有助紓緩腸道壓力

長期攝取添加劑、色素、塑化劑等食物會嚴重破壞腸道微生態

研究指出，壓力大有機會令人易有肚痛及肚瀉

疫情下，近幾年的DSE考生面對前所未有的挑戰，既要適應學習模式的改變，又要為人生第一個重大考試做準備。有研究顯示壓力過大會刺激神經，繼而引發腸道頻密及強烈的肌肉收縮，引致痛楚。本年的考生壓力倍增，因他們赴試場前，需要進行快速檢測，陰性結果須與准考證放在一起拍下相片，以供檢查後才可應考。若發現虛報情況，最高懲罰會取消考生的考試資格。早前教育局宣布，今屆中學文憑試(DSE)如期於4月22日開考，並在5月14日結束，當局更呼籲考生，應試前要注重身體健康，身心狀態良好才不會影響應試表現。家長們現在要確保子女們有健康的體魄去應考，由於大部分免疫細胞生活在腸道中，因此腸道健康對提升人體免疫力至為重要，是抵禦病菌入侵的第一道防線。壓力引致腸道微生態失衡為何我們緊張就有肚痛或便意？原來腸道是人類第二個大腦，腸道神經細胞跟大腦中樞神經有著密切聯繫，壓力過大會刺激神經細胞，引發腸道肌肉收縮，所以出現痛楚。有些關於精神科的研究指出， 壓力大更會令腸道益菌數目減少，腸道微生態失衡，便易有肚痛及肚瀉。青春雙歧桿菌有助抗焦慮想改善緊張引致腸胃不適，除了選擇合適自己的減壓方法，如做運動、靜觀之外，亦可服食一種既可平衡腸道微生態，又可紓緩壓力的益菌 — 青春雙歧桿菌。研究顯示，青春雙歧桿菌有抗焦慮作用，能透過腸道與腦部的雙向調節，抑制壞菌，平衡腸胃菌群，減少因壓力及緊張情緒對腸胃造成刺激。日常飲食影響腸道菌量其實青春雙歧桿菌在大家出生時已於腸道存在，但日常飲食例如珍珠奶茶、雪糕、朱古力、餅乾、蛋糕和加工醃製食物（火腿、腸仔）以至煮餸時所用的調味料，都存在不同程度的食物添加劑，如色素、防腐劑、塑化劑、乳化劑、甜味劑及代糖等，長期攝取這些化學成分會嚴重破壞腸道微生態，令此益菌數目不斷下降。中大研發的微生態免疫力配方（SIM01）具備臨床科研成果，專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，富含青春雙歧桿菌，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。各位家長更可善用首階段消費券，讓子女們每日一包，在應試前優化腸道微生態，紓緩腸道壓力。