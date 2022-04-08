DSE如期4月22日開考 應試期間經常肚痛、肚屙？ 優化腸道微生態 有助紓緩腸道壓力

早前教育局宣布，今屆中學文憑試(DSE)如期於4月22日開考，並在5月14日結束，當局更呼籲考生，應試前要注重身體健康，身心狀態良好才不會影響應試表現。家長們現在要確保子女們有健康的體魄去應考，由於大部分免疫細胞生活在腸道中，因此腸道健康對提升人體免疫力至為重要，是抵禦病菌入侵的第一道防線。
壓力引致腸道微生態失衡
為何我們緊張就有肚痛或便意？原來腸道是人類第二個大腦，腸道神經細胞跟大腦中樞神經有著密切聯繫，壓力過大會刺激神經細胞，引發腸道肌肉收縮，所以出現痛楚。有些關於精神科的研究指出， 壓力大更會令腸道益菌數目減少，腸道微生態失衡，便易有肚痛及肚瀉。
青春雙歧桿菌
有助抗焦慮
想改善緊張引致腸胃不適，除了選擇合適自己的減壓方法，如做運動、靜觀之外，亦可服食一種既可平衡腸道微生態，又可紓緩壓力的益菌 — 青春雙歧桿菌。研究顯示，青春雙歧桿菌有抗焦慮作用，能透過腸道與腦部的雙向調節，抑制壞菌，平衡腸胃菌群，減少因壓力及緊張情緒對腸胃造成刺激。
日常飲食影響腸道菌量
其實青春雙歧桿菌在大家出生時已於腸道存在，但日常飲食例如珍珠奶茶、雪糕、朱古力、餅乾、蛋糕和加工醃製食物（火腿、腸仔）以至煮餸時所用的調味料，都存在不同程度的食物添加劑，如色素、防腐劑、塑化劑、乳化劑、甜味劑及代糖等，長期攝取這些化學成分會嚴重破壞腸道微生態，令此益菌數目不斷下降。
中大研發的微生態免疫力配方（SIM01）具備臨床科研成果，專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，富含青春雙歧桿菌，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。各位家長更可善用首階段消費券，讓子女們每日一包，在應試前優化腸道微生態，紓緩腸道壓力。