Crystal(圖右)

重考生Crystal 都有類似問題，每遇到壓力，易有肚痛及腸胃不適，試過晚間失眠，翌日沒精神應考，「上年考試壓力太大，考試前十多日曾在街上暈到，需要送院檢查。」她表示，平日七成時間均外出食飯，「下午通常買一杯珍珠奶茶，邊飲邊溫書，此減壓方法已維持了多年！」Crystal媽媽幾個月前給她服用中大微生態免疫力配方，她補充「服用初期效果並不太明顯，持續服用半個月左右，肚痛及肚瀉等情況明顯改善。」