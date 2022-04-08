■黃芷淵曾發帖形容：「選舉戰鼓敲響！」 資料圖片

李家超請辭政務司司長一職，等候中央批准，以便參加第六任特首選舉。他昨天往灣仔中環廣場，由全國人大常委譚耀宗、前鳳凰衞視女記者黃芷淵、網媒「港人講地」總社長張瑞蓮等陪同。據悉，譚耀宗將任李家超競選辦主任。而黃芷淵任記者期間，曾外訪多國領袖，可謂傳媒界年輕猛將。李家超昨早約八時乘坐私家車離開何文田寓所，期間向等候的記者揮手，沒作回應。他乘車到中環廣場，有多人迎接及陪同，包括張瑞蓮及黃芷淵，她們疑似加入李家超競選辦。譚耀宗其後亦到場，他離開時稱，會協助李家超展開選舉工程，日後透露詳情。據悉，政制及內地事務局前局長、現任馬會公司事務執行總監譚志源將任競選辦副主任。黃永光陳清霞吳文華任開支代理人同時，李家超委任三名選舉開支代理人，分別是信和集團副主席黃永光、全國政協委員陳清霞及立法會前秘書長吳文華，由譚耀宗簽署見證。此外，在疑似李家超的競選辦公室外，有不少保安看守。有報道指，李家超的競選工作得到建制不同勢力支持，包括林鄭月娥和梁振英的支持者、民建聯及經民聯等，主力是由譚耀宗統領「香港再出發大聯盟」。譚耀宗表示，十分支持李家超參選特首，認為他擔任問責官員逾十年，有足夠經驗帶領政府，相信可團結各階層、做好防疫抗疫工作及改善民生等，強調李已獲中央信任。被問及有意見指李家超欠缺民生經驗，譚回應指，並非所有人都熟悉所有事宜，強調李任政務司期間已累積經驗。至於最終若只有一人參選會否影響選舉的認受性，譚不認同該說法，強調參選人最後要獲選委會一半票數，才能當選。黃芷淵曾訪問英祿王毅黃芷淵在香港出生，畢業於中文大學藝術系，獲浸會大學媒體管理碩士學位；二○一一年加入鳳凰衞視，負責粵語及普通話雙語新聞報道，曾往多國任特派記者，曾訪問多位政要，包括泰國前首相英祿、中國外交部部長王毅、中國外交部前部長李肇星、港澳辦前常務副主任陳佐洱，以及香港特首政董建華、梁振英及林鄭月娥；她曾任鳳凰衞視新聞副總監，年初離職，目前是選委會第五界別選委、港區全國青聯委員。黃在新浪微博頗為活躍，在李家超宣佈計劃參選當日，她發帖形容：「選舉戰鼓敲響！」而張瑞蓮是資深公共事務顧問、齊心基金執行董事。