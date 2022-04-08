河套應急醫院首期竣工 交付500負壓牀

位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院（見圖），經過三十天建造，首期工程竣工，昨天交付五百張負壓牀位，包括三十二張深切治療部病牀及兩間手術室，和全部醫療及輔助功能。該應急醫院屬呼吸科傳染病專科醫院，佔地五十萬平方米，將提供一千張負壓牀位，包括三間手術室及一百張深切治療部病牀，放射科、檢驗科、中心供應、輸血科等醫技設施，以及藥房、氧氣站、負壓牽引站等醫療配套設施，預計本月底全部完工交付。該院將由內地醫護營運。被問及醫院運營細節、病人何時開始入住，醫管局總行政經理劉家獻稱政府仍在統籌，強調香港有機會面臨第六波疫情，有關醫院有助紓緩公立醫院壓力，做到「牀等人」情況。