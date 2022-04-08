上海增近兩萬確診 方艙醫護累暈

內地連續兩日新增逾兩萬宗本土感染病例，前天增近二萬三千宗，當中一萬九千九百八十二宗來自上海，再創單日新高。當地醫護疲於奔命，有在方艙醫院工作的軍醫暈倒，需由身旁幾位患者合力抱起跑送其去就醫。有正在上海世博展覽館方艙醫院隔離的網民上載影片，可見該方艙醫院內一名身穿全套防護衣的醫護人員暈倒，被多名市民抱起送去就醫，有民眾稱醫護已連續幾天沒休息。此外，上海部份重點區域街鎮的小區已封閉超過二十天，在位於上海陸家嘴中心地帶的世貿濱江花園，有指多名清潔工人因檢測陽性被安排在停車場席地而睡隔離，要由好心業主送來被子。該小區的生活垃圾已六天無人處理。上海市副市長陳通強調糧油儲備充足，但超商、菜場疫下無法正常營業，電商平台配送能力明顯下降，出現生活物資難以抵達家門現象，正推進有關工作。