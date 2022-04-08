國家中醫藥局表示，世衞發佈的最新報告充份肯定了中醫藥的抗疫貢獻。國家中醫藥局負責人表示，報告對中國使用中醫藥抗擊新冠肺炎給予客觀、公正的評價，體現了世衞對中醫藥等傳統醫學的高度重視，也表明未來中醫藥在...

2022-04-08