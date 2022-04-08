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日報新聞 > 港聞

美股中段跌241點

2022-04-08 列印
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美國聯儲局的議息紀錄，顯示有機會加息半厘，美股早段個別發展，杜指受壓，但納指則企穩。

杜指中段報三四二五五點，跌二百四十一點；納指則報一三八九七點，升八點。滙控美國預託證券價格見五十三點三三港元，跌零點一二港元；騰訊則見三百七十點一九港元，跌四點二一港元。

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