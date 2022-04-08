逾半中學生不贊成提早放暑假

青年協會媒體輔導中心公佈一項調查，指過半受訪中學生不贊成提早放暑假，約七成七學生認為假期令他們錯過校園生活體驗，亦有受訪學生反映體能、學習效能及情緒表現比第五波疫情前變差。青協建議學校在復課後，可加強學生的校園生活體驗及課後學習支援。青協訪問近一千名中學生，約五成七受訪學生不贊成提早在三至四月份放暑假，主要認為措施會打亂原定七、八月暑假的安排、覺得浪費一個長假期等。約七成七受訪學生認為，提早放暑假令他們錯過日常校園生活的體驗，而相比在第五波疫情前，約五成受訪者認為自己體能變差。青協副總幹事徐小曼建議學校於復課後，可增加團體課外活動機會。