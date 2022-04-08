企業獲頒「優質食品計劃」認證 提升源頭管控 保障食品安全

消費者對食品安全要求越來食高，許多食品供應商為確保食品安全可靠，都積極建立可追溯供應鏈，確保具備卓越的品質系統、溯源機制、危機管理、訊息透明度等，以贏取消費者的信心。為協助食品商持續提升安全標準，香港貨品編碼協會（GS1 HK）聯同國際知名的檢測機構SGS HK推出「優質食品計劃 +」。參與計劃的公司都會被GS1 HK及SGS HK兩家獨立機構審核，以多個國際標準包括ISO 22000食品安全管理體系標準及HACCP食品安全控制標準及GS1全球追溯標準（GTS），去審視企業供應鏈及其運作，識別參與公司的不足，並制定改善自身食品安全管理體系的路線圖，幫助企業提升食品溯源、監控及管理。至於「優質食品計劃」則是針對企業的食品回收管理，以GS1全球追溯標準（GTS）為基礎去審視食品供應鏈及溯源。兩個計劃最終都是為了確保企業採用符合國際標準的食品安全規範，提升消費者對品牌信心。企業分享大昌行集團：「客戶對於食品安全或追溯的要求提高了不少，這個計劃可以培訓我們的員工、或者我們所有的管理層都對食品安全的執行，達至追溯上的要求。每一個方面我們都希望能做到最好，給予信心予每一位客戶。」屈臣氏集團（香港）：「計劃涵蓋好多範疇，例如產品追蹤及安全標準等，我們希望透過計劃加強公司食物安全意識，透過計劃評核、培訓及標準守則，告知消費者我們產品達到國際水平。」嘉里物流：「參加計劃協助公司能運用最新國際標準，全面、獨立地檢視公司運營上的每個環節及保障食品安全，將整個食物供應鏈透明度增加，從而讓消費者對食品、食品供應商、物流服務商之間多一份信心，多一份保障。」