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三米長蟒蛇頭受創疑遇襲

2022-04-08 列印
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警方昨中午接獲行山人士報案，指在荃灣芙蓉山、近圓玄學院對上引水道位置，發現一條約三米長緬甸蟒，蟒蛇頭部受傷染血，在引水道爬行。警方沿路搜索尋獲蛇蹤，召蛇王到場將其捉走，送嘉道理農場治理。警方暫列受傷動物發現處理。

有近十四年經驗的蛇王李指這條屬於緬甸蟒，在香港算是大型蛇類，主要以小型哺乳類動物如小野豬為食。蟒蛇的頭及眼睛受傷，相信受傷超過一周或已一段時間，估計牠六至七歲。觀察傷勢不排除受襲造成，情況嚴重，需要小心治療。

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