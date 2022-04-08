童樂居一員工被控襲擊 保釋候訊

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案至今共有三十四人被捕，最少涉及四十名受虐兒童。其中四十五歲幼兒工作者伍家穎被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件將於本月二十五日在九龍城裁判法院再訊。伍昨到高等法院申請保釋，獲法官金貝理批准保釋外出候訊。伍保釋條件包括現金保釋一萬元及人事擔保一萬元，須交出所有旅遊證件，保釋期內不得離港，須居住於報稱地址，每周一到旺角警署報到，不得與任何十四歲以下的兒童獨處，不得從事任何涉及照顧十四歲以下兒童的工作，亦不可進入童樂居的一百米範圍內，不得接觸控方證人、童樂居的職員和兒童、兒童家人及監護人。