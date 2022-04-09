首季高達55宗 稱受害人涉疫苗案 「新冠電騙黨」橫行富婆紛中招

■警方今年首三個月錄得，有五十五宗以疫情為由的騙案。

電騙黨出新招利用新冠疫情作幌子「吸血」，早前一名四十歲婦人便在假冒內地官員來電中，痛失逾六千萬元。警方今年首三個月錄得有五十五宗以新冠肺炎作藉口的騙案，藉假扮衛生署職員及內地公安，謊稱有人涉及非法購買疫苗等罪案，需接受調查；期間騙徒花盡心思轉走受害人戶口資金，部份案件更派出「特務」上門收保證金，警方拘捕二十七人，多人受騙共損失近二億八千萬。電騙黨近年猖獗，警方指本年首三個月被騙人數高達三百三十九人，意味平均每日約有三人受騙。警方日前破獲本年最大宗電話騙案，一名家住美孚新邨的四十歲婦人，在案中痛失全副身家逾六千萬元。事主去年六月獲假冒內地官員致電，訛稱她涉內地新冠疫苗假資料案件，期間配合交出銀行帳戶資料，並被游說簽署假的商業合約，以避過銀行審查，短短十個月分十四次將金額轉至騙徒戶口，將積蓄連同祖父遺產「一鋪清袋」。山頂九旬富婆失2.5億警方於本周三起一連三日進行反電騙行動，在各區以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕二十七人，涉嫌與前年起的十一宗「假冒官員」及八宗「猜猜我是誰騙案」有關，涉款達二億八千萬元，其中一名居於山頂逾九十歲的婆婆被騙二億五千萬元，是去年單宗損失最大的電話騙案。警方發現電騙集團使用新犯案手法，本年首三個月錄得有五十五宗以新冠肺炎作藉口的騙案。東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指，部份騙徒冒充衛生署等機構職員致電予受害人，訛稱他們散播與新冠肺炎有關的謠言，又指他們涉不同罪案，包括違反防疫條例、於內地非法購買疫苗等；來電其後轉駁至「內地公安」，有「官員」謊稱受害人有洗黑錢之嫌，故被通緝，及凍結戶口。派「特務」登門收保證金期間騙徒安排「特務」與受害人接觸，包括上門收取保證金。騙徒又會向受害人出示假的公安證件、有事主個人資料的內地法院文件等。另外，會以清查資產取保證金為由，要求受害人將巨款存入帳戶等。