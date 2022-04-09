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【碧桂園】珠海橫琴新中心物業52萬起

2022-04-09 列印
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碧桂園聯展中心於本週六、日舉辦碧桂園大灣區物業展銷會，是次展銷會集合大灣區投資熱門地區樓盤，包括珠海橫琴碧桂園臻灣國際、佛山順德碧桂園三龍匯、中山石岐南碧桂園鳳凰城及惠東碧桂園十里銀灘。除了樓價折扣優惠外，客戶購買指定項目更加可以獲贈展銷會大禮包：1.你買樓我送車 / 2.送全屋精製傢俬 / 3.送物業管理費 / 4.送$10000元裝修禮券，優惠只限4月9-10日內親臨展銷會認購客戶。
展銷會預約熱線:2711 2288
Whatsapp預約：6626 6238
舉辦地點 :
碧桂園聯展中心 旺角雅蘭中心一期19樓
展銷會時段:上午10:30至晚上7:00


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